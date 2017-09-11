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    Филипе Луис: «Неймар перешел в «ПСЖ» не из-за денег; играя на таком уровне, ты не задумываешься о зарплате»

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис, являющийся партнером новичка «Барселоны» Паулиньо по сборной Бразилии, уверен, что 29-летний полузащитник удивит многих болельщиков сине-гранатовых, у которых возникли вопросы относительно правильности этого трансфера.

    Также Луис высказал мнение относительно перехода в «ПСЖ» экс-нападающего «блауграны» Неймара.

    «Паулиньо удивит многих болельщиков своими способностями. Если же ему не удастся вписаться в «Барселону», он, конечно, окажется в «Атлетико»!

    Неймар? Было умно с его стороны перейти в «ПСЖ». Болельщики увидят, что он стал другим – свободным и счастливым. И дело здесь не в деньгах. На том уровне, на котором он выступает, не задумываешься о зарплате и сборах», – сказал Фелипе.

    Источник: Football Espana

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    11.09.2017 16:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +148

      grafff 12 сентября 2017, 01:16

      какой уровень? на рейтинг посмотрите!!!!! испании чемпионат на голову сильнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 11 сентября 2017, 20:43

      Ну да, ну да. Отчего же оба Неймара тянули с переходом до августа? Ведь хотели напоследок от Барсы получить 20 с лишним млн. евро. Два жлоба.

      Если бы Олимпик из Марселя и Олимпик из Лиона были сейчас сильны, да еще и Монако сюда, вот был бы интересный чемп.
      Арабы Неймаром, кстати, раскручивают французский чемп. Говорят, сейчас намного больше аудитория, чем год назад.
      Посмотрим на них в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 сентября 2017, 19:44

      Если не деньги перешел бы реал мю или мс а не дно чемпионат

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 11 сентября 2017, 17:16

      это высказывание было бы реальным, если бы он перешёл в топ клуб АПЛ, т.е на повышение лиги... так что отбелить этого игрока и его отца зарабатывающего на нём деньги никак не получиться

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 сентября 2017, 16:50

      На каком уровне?уровне фрацузкой лиги,где псж по составу всех рвать должно?конечно в псж задумываться не надо о деньгах,потому что контракты бешеные,не из за денег,как же

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 сентября 2017, 16:44

      Перешёл по доброте душевной и сам ПСЖ приплачивать будет за выход на поле )))

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 сентября 2017, 16:29

      а из-за чего??? Чтобы забивать областным командам? Кто на него будет смотреть в французском чемпионате????? а класико смотрит весь мир!!! так что неймар сделал шаг назад в своей карьере.

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