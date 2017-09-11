Филипе Луис: «Неймар перешел в «ПСЖ» не из-за денег; играя на таком уровне, ты не задумываешься о зарплате»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис, являющийся партнером новичка «Барселоны» Паулиньо по сборной Бразилии, уверен, что 29-летний полузащитник удивит многих болельщиков сине-гранатовых, у которых возникли вопросы относительно правильности этого трансфера.

Также Луис высказал мнение относительно перехода в «ПСЖ» экс-нападающего «блауграны» Неймара.

«Паулиньо удивит многих болельщиков своими способностями. Если же ему не удастся вписаться в «Барселону», он, конечно, окажется в «Атлетико»!

Неймар? Было умно с его стороны перейти в «ПСЖ». Болельщики увидят, что он стал другим – свободным и счастливым. И дело здесь не в деньгах. На том уровне, на котором он выступает, не задумываешься о зарплате и сборах», – сказал Фелипе.