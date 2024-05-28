Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мартин Анга - статистика

Завершил карьеру
22 января 1994 (32)
#4 | Защитник
188 см | 77 кг
Швейцария | ДР Конго
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Веен
26
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Веен
1 : 2
28.05.2024
Ян Регенсбург
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Ян Регенсбург
1 : 2
24.05.2024
Веен
1' - 46'
29'
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Веен
1 : 2
19.05.2024
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 0
12.05.2024
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Веен
0 : 1
05.05.2024
Хольштайн
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Веен
3 : 5
28.04.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
20.04.2024
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Веен
0 : 2
13.04.2024
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганза
3 : 1
05.04.2024
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Веен
0 : 1
31.03.2024
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гамбург
3 : 0
17.03.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Веен
1 : 1
09.03.2024
Ганновер-96
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Веен
1 : 2
23.02.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
1 : 1
17.12.2023
Веен
1' - 90'
20'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Веен
1 : 3
08.12.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Хольштайн
3 : 2
02.12.2023
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.11.2023
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Фортуна
1 : 3
03.11.2023
Веен
1' - 90'
57'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Веен
1 : 0
29.10.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Оснабрюк
0 : 2
21.10.2023
Веен
1' - 90'
37'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Веен
1 : 1
07.10.2023
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
2 : 0
30.09.2023
Веен
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
1' - 90'
17'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
15.09.2023
Веен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 1
27.08.2023
Веен
1' - 85'
75'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Веен
1 : 0
18.08.2023
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 1
04.08.2023
Веен
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Веен
1 : 1
29.07.2023
Магдебург
Был в запасе
Главные новости
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
4
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
3
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
14
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+