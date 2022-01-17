Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Влажния
Беким Балай
Новости
Беким Балай - новости
Влажния
11 января 1991 (35), Шкодер
#9 | Нападающий
186 см
Албания
Статистика
Новости
Публикации
Фото
«Нижний Новгород» расторг контракт с Балаем
2022.01.17 08:49
3
«Краснодар» выпустил на матч с «Нижним Новгородом» Якимова, Сперцяна, Кривцова; Нигматуллин, Козлов, Балай – в составе нижегородцев
2021.12.12 18:40
3
Кутепов, Хендрикс, Мирзов – в основе «Спартака» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выставил Нигматуллина, Козлова, Балая
2021.08.07 19:11
19
Фото
«Нижний Новгород» подписал экс-игрока «Ахмата» Балая
2021.07.21 19:35
2
Фото
Экс-форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм»
2019.07.26 11:47
2
«Ахмат»: Мохаммади и Балай покинули клуб, Родолфо завершил карьеру, Мбенг продлил контракт
2019.05.27 08:58
5
Думбия, Исмаэл, Балай сыграют у «Ахмата» с первых минут; Попович, Мишкич, Деспотович выйдут у «Оренбурга»
2018.09.22 17:58
Думбия, Иванов, Балай – в старте «Ахмата» на матч с «Енисеем»; Бодул, Огуде, Занев сыграют у гостей
2018.08.05 20:41
Балай может перейти из «Терека» в ЦСКА
2017.03.22 20:00
14
Балай рассчитывает стать лучшим бомбардиром РФПЛ
2016.11.26 18:15
2
Балай: «Могу поспорить, что Албания выиграла бы у нынешней сборной России»
2016.11.21 23:00
11
Президент «Терека» назвал команду одной семьей
2016.11.08 10:41
Балай: «Кадыров мне ничего не дарил»
2016.11.07 00:06
5
Отбор ЧМ-2018. Гол форварда «Терека» принес Албании победу над Македонией
2016.09.06 16:30
2
Балай и Митришев выйдут в составе «Терека» на матч с «Уфой»
2016.08.20 13:45
Главные новости
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
6
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
2
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Фото
Легионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
11
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+