Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Нижний Новгород» подписал экс-игрока «Ахмата» Балая

    Форвард сборной Албании Беким Балай вернулся в РПЛ. Теперь он будет выступать за дебютанта турнира «Нижний Новгород».

    – По окончании прошлого сезона меня вызвали в сборную Албании на товарищеские матчи с Уэльсом и Чехией, которые проходили в начале июня. Потом у меня был небольшой отпуск. Тем временем мне стали приходить предложения из разных клубов, но я выбрал «Нижний Новгород». Почему? Я прекрасно знаком с российской премьер-лигой. Это очень сильный, интересный чемпионат и я, не раздумывая, решил вновь окунуться в эту незабываемую атмосферу.

    – В последнее время ты играл в Австрии. Чем запомнилось это время?

    – После трех лет в «Ахмате» я в течение двух сезонов играл за австрийский «Штурм». По итогам минувшего чемпионата мы заняли третье место, завоевав бронзовые медали. Но это для меня уже история. Сейчас я готов делать новые шаги в своей карьере. РПЛ – это прекрасная возможность проявить себя, повысить свой профессиональный уровень.

    – О Нижнем Новгороде что-то читал?

    – Да, когда я понял, что еду играть в Нижний, «перелопатил» весь интернет (улыбается). А сейчас убедился в том, что это прекрасный город. Нижегородский клуб является дебютантом премьер-лиги. Я уже начал тренироваться, знакомиться с ребятами и вместе с командой очень хочу подойти к стартовому матчу с «Сочи» в полной боевой готовности.

    • Контракт с Балаем рассчитан на 2 года.
    • Игрок трижды брал чемпионат Албании.
    • Матч с «Сочи» состоится на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2021 19:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3163

      Axe111 7 часов назад

      ФАААНТАААСТИИИИКАААА

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87553
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru