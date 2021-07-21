«Нижний Новгород» подписал экс-игрока «Ахмата» Балая

Форвард сборной Албании Беким Балай вернулся в РПЛ. Теперь он будет выступать за дебютанта турнира «Нижний Новгород».

– По окончании прошлого сезона меня вызвали в сборную Албании на товарищеские матчи с Уэльсом и Чехией, которые проходили в начале июня. Потом у меня был небольшой отпуск. Тем временем мне стали приходить предложения из разных клубов, но я выбрал «Нижний Новгород». Почему? Я прекрасно знаком с российской премьер-лигой. Это очень сильный, интересный чемпионат и я, не раздумывая, решил вновь окунуться в эту незабываемую атмосферу.

– В последнее время ты играл в Австрии. Чем запомнилось это время?

– После трех лет в «Ахмате» я в течение двух сезонов играл за австрийский «Штурм». По итогам минувшего чемпионата мы заняли третье место, завоевав бронзовые медали. Но это для меня уже история. Сейчас я готов делать новые шаги в своей карьере. РПЛ – это прекрасная возможность проявить себя, повысить свой профессиональный уровень.

– О Нижнем Новгороде что-то читал?

– Да, когда я понял, что еду играть в Нижний, «перелопатил» весь интернет (улыбается). А сейчас убедился в том, что это прекрасный город. Нижегородский клуб является дебютантом премьер-лиги. Я уже начал тренироваться, знакомиться с ребятами и вместе с командой очень хочу подойти к стартовому матчу с «Сочи» в полной боевой готовности.