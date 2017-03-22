Балай может перейти из «Терека» в ЦСКА

Нападающий «Терека» Беким Балай может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант приобретения 26-летнего албанца. Сообщается, что в услугах футболиста также заинтересованы «Рубин» и «Краснодар».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 5 миллионов евро. Действующий контракт форварда с грозненским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Балай провел за «Терек» в РФПЛ 19 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.