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    Балай может перейти из «Терека» в ЦСКА

    Нападающий «Терека» Беким Балай может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант приобретения 26-летнего албанца. Сообщается, что в услугах футболиста также заинтересованы «Рубин» и «Краснодар».

    Сумма потенциальной сделки оценивается в 5 миллионов евро. Действующий контракт форварда с грозненским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Балай провел за «Терек» в РФПЛ 19 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

    Источник: ФАН

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    22.03.2017 20:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 марта 2017, 11:39

      Балай ЦСКА не нужен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 марта 2017, 10:11

      Приобретение Балая - однозначно усиление атакующей линии армейцев: техничный, настырный, не старый, а главное - забивной игрок.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Dominator777 24 марта 2017, 12:14

      Панченко тоже забавной в фнл, оланаре не хуже такого же плана форвард,если только вместо ионова,но иногда благодаря паспорту только пока играет...

      0
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      Рейтинг: +147

      Sylpheed 23 марта 2017, 09:57

      Спорно.
      Лучше бы левым защитником Мохаммади бы взяли

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 марта 2017, 09:22

      Неплохо!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 марта 2017, 07:18

      Посмотрим...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 23 марта 2017, 00:39

      Забавно
      Только вроде не было форвардов в команде, а тут уже и некуда брать

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 марта 2017, 22:30

      расматривать могут многих но не факт что приобретут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 22 марта 2017, 22:12

      В игре Терек-ЦСКА он меня не впечатлил. Кроме настырности не показал ничего. Вряд ли он нужен ЦСКА с учетом подхода молодежи к основе.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 21:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вряд ли ЦСКА его купит.
      Слишком не благоприятная финансовая ситуация сейчас в клубе.

      -4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 марта 2017, 21:21

      5 лямов Балотелли стоил

      -1
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