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    Беким Балай - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Беким
    Фамилия Балай
    Состав Без клуба
    Родной город Шкодер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1991 (32 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2022 84' -90' Албания 1:2 Израиль
    06.06.2022 73' -90' Исландия 1:1 Албания
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