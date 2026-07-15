Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Австрия. Бундеслига 2020/2021 Австрия. Бундеслига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013