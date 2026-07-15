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Влажния
Беким Балай
Статистика
Беким Балай - статистика
Влажния
11 января 1991 (35), Шкодер
#9 | Нападающий
186 см
Албания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Влажния
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
1' - 90'
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