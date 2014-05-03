Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Флавиу Феррейра
Статистика
Флавиу Феррейра - статистика
Завершил карьеру
19 октября 1991 (34), Оливейра-ду-Ошпитал
#4 | Защитник
180 см | 75 кг
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
16
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 1
03.05.2014
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 0
26.04.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
21.04.2014
Вильярреал
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
4 : 1
06.04.2014
Гранада
1' - 90'
18'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
31.03.2014
Малага
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 2
25.03.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 2
21.03.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 1
15.03.2014
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 2
10.03.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
1 : 1
01.03.2014
Вальядолид
81' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
0 : 1
18.02.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
4 : 1
08.02.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3 : 2
02.02.2014
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
26.01.2014
Малага
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 20 тур
Малага
0 : 0
17.01.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1 : 0
12.01.2014
Малага
34' - 90'
44'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 1
04.01.2014
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1 : 0
15.12.2013
Хетафе
Был в запасе
Главные новости
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
1
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
1
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Фото
Легионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
4
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
7
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+