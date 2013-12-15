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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Хетафе
Малага - Хетафе: обзор матча 15 декабря 2013
Малага
15.12.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
75'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Хетафе
90'
Желтая карточка
А. Колунга
88'
Желтая карточка
Ч. Марика
Желтая карточка
Велигтон
88'
Замена
С. Дардер
️️️️
Хуанми
87'
85'
Замена
А. Лафита
️️️️
А. Арройо
Желтая карточка
Хуанми
81'
Желтая карточка
Дуда
78'
76'
Замена
А. Колунга
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Дуда
75'
74'
Желтая карточка
Р.
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
П. Моралес
74'
70'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
П. Сарабия
Замена
Дуда
️️️️
Элизеу
68'
Желтая карточка
Элизеу
54'
21'
Желтая карточка
А. Арройо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Мичел
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Кабальеро
3
Велигтон
5
Антунеш
20
Санчес
19
Элизеу
18
Гамес
77
Моралес
12
Тиссоне
4
Камачо
20
Портильо
7
Хуанми
4-2-3-1
13
Мойя
2
Арройо
3
Рафа
3
Лаго
4
Алексис
5
Москера
25
Ласен
7
Сарабия
14
Леон
17
Кастро
19
Марика
7
Хуанми
10
Дардер
10
Дардер
7
Хуанми
19
Элизеу
17
Дуда
17
Дуда
19
Элизеу
77
Моралес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
77
Моралес
2
Арройо
7
Лафита
7
Лафита
2
Арройо
7
Сарабия
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Сарабия
25
Ласен
27
Колунга
27
Колунга
25
Ласен
Остались в запасе
Малага
Хетафе
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Малага - Хетафе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
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