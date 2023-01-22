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Виктор Фишер
Статистика
Виктор Фишер - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1994 (32), Аархус
#7 | Нападающий
180 см
Дания
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антверпен
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Антверпен
4 : 1
22.01.2023
Стандард
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Остенде
0 : 3
18.01.2023
Антверпен
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Юнион СЖ
2 : 0
15.01.2023
Антверпен
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Антверпен
2 : 0
07.01.2023
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
3 : 3
27.12.2022
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
2 : 1
16.09.2022
Серен
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
0 : 2
11.09.2022
Антверпен
85' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
4 : 2
07.08.2022
Оуд-Хеверли
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Антверпен
1 : 0
31.07.2022
Зюлте-Варегем
87' - 90'
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