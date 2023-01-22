Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Дания. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Дания. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013