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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Антверпен
Остенде - Антверпен: обзор матча 18 января 2023
Остенде
18.01.2023, среда, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Антверпен
11'
А. Муджа
21'
В. Янссен
88'
Б. Нсимба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Антверпен
90'
+1
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
В. Пачо
90'
+1
Замена
В. Фишер
️️️️
Ю. Эккеленкамп
88'
ГОЛ! 0:3!
Б. Нсимба
Пас отдал
Й. Батай
81'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
А. Муджа
Замена
И. Дурдов
️️️️
Д. Атанга
78'
74'
Замена
Й. Батай
️️️️
М. Баликвиша
Пенальти не реализован!
Н. Бацнер
71'
Замена
И. Бонен
️️️️
А. Мусаев
68'
Замена
А. Амаде
️️️️
К. Роша
68'
Желтая карточка
А. Мусаев
44'
21'
ГОЛ! 0:2!
В. Янссен
Пас отдал
К. Стенгс
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Муджа
Пас отдал
М. Баликвиша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Инди Бонен
АП
90
Мохамед Берте
ПВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
4-3-2-1
12
Филлипс
16
Ндика Матам
80
Родин
3
Урогиде
3
Танге
17
Атанга
10
Роша
14
Двомо
25
Бацнер
7
Сакамото
20
Мусаев
4-1-1-3-1
1
Бутез
51
Пачо
23
Алдервейрелд
2
Де Лат
13
Авила
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Муджа
14
Стенгс
7
Баликвиша
14
Янссен
10
Роша
14
Амаде
14
Амаде
10
Роша
20
Мусаев
7
Бонен
7
Бонен
20
Мусаев
17
Атанга
19
Дурдов
19
Дурдов
17
Атанга
7
Баликвиша
25
Батай
25
Батай
7
Баликвиша
51
Пачо
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
51
Пачо
7
Муджа
77
Нсимба
77
Нсимба
7
Муджа
32
Эккеленкамп
7
Фишер
7
Фишер
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Остенде
Антверпен
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
90
Мохамед Берте
ПВ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
90
Мохамед Берте
ПВ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Антверпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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