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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Антверпен
Серкль Брюгге - Антверпен: обзор матча 11 сентября 2022
Серкль Брюгге
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
6'
В. Янссен
68'
Т. Алдервейрелд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Антверпен
85'
Желтая карточка
П. Геркенс
85'
Замена
К. Скотт
️️️️
Р. Наингголан
85'
Замена
В. Фишер
️️️️
В. Янссен
68'
ГОЛ! 0:2!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Р. Наингголан
64'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
А. Валенсия
Замена
Я. Гбоу
️️️️
О. Деман
57'
Замена
К. Равик
️️️️
Ж. Марселен
46'
46'
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Де Лат
Замена
А. Франсис
️️️️
Х. ван дер Брюгген
46'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
45'
+3
45'
Желтая карточка
С. Винс
41'
Желтая карточка
Р. Наингголан
29'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
С. Мянго
️️️️
Л. Торрес
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Янссен
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
29
Луи Торрес
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
29
Teun Wilke
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
1-4-5
99
Майецки
5
Попович
29
Торрес
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
10
Хотич
9
Данке
24
Марселен
2
Деман
18
Уэда
8
Декостер
4-1-4-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
2
Де Лат
23
Винс
80
Юсуф
14
Валенсия
32
Эккеленкамп
23
Миеси
44
Наингголан
14
Янссен
29
Торрес
13
Мянго
13
Мянго
29
Торрес
24
Марселен
5
Равик
5
Равик
24
Марселен
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
2
Деман
34
Гбоу
34
Гбоу
2
Деман
2
Де Лат
25
Батай
25
Батай
2
Де Лат
32
Эккеленкамп
18
Геркенс
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
44
Наингголан
10
Скотт
10
Скотт
44
Наингголан
14
Янссен
7
Фишер
7
Фишер
14
Янссен
14
Валенсия
77
Нсимба
77
Нсимба
14
Валенсия
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Антверпен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Хейтор
ПЗ
29
Teun Wilke
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Хейтор
ПЗ
29
Teun Wilke
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Серкль Брюгге - Антверпен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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