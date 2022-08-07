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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Оуд-Хеверли
Антверпен - Оуд-Хеверли: обзор матча 07 августа 2022
Антверпен
07.08.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
38'
Р. Наингголан
40'
М. Фрай
71'
М. Баликвиша
82'
М. Баликвиша
27'
Н. Нсинги
55'
Л. Патрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
А. Юсуф
90'
89'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Р. Хольцхаушер
89'
Замена
P. Ngawa
️️️️
Д. Уедраого
Замена
Б. Верстате
️️️️
Р. Наингголан
89'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Баликвиша
88'
ГОЛ! 4:2!
М. Баликвиша
Пас отдал
А. Юсуф
82'
Замена
А. Валенсия
️️️️
К. Миеси
74'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Фрай
74'
ГОЛ! 3:2!
М. Баликвиша
Пас отдал
П. Геркенс
71'
68'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Н. Нсинги
58'
Замена
Й. Дом
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
58'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
К. Малинов
55'
ГОЛ! 2:2!
Л. Патрис
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
Пас отдал
Р. Де Лат
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
К. Миеси
38'
29'
Желтая карточка
К. Малинов
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Нсинги
Пас отдал
Л. Патрис
Желтая карточка
Р. Наингголан
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
23
Винс
23
Алдервейрелд
51
Пачо
2
Де Лат
80
Юсуф
44
Наингголан
18
Геркенс
23
Миеси
7
Баликвиша
9
Фрай
2-3-5
77
Кожокару
24
Де Норре
28
Плетинкс
11
Аль-Тамари
33
Малинов
10
Хольцхаушер
9
Нсинги
27
Патрис
15
Уедраого
23
Торстейнссон
33
Мертенс
44
Наингголан
4
Верстате
4
Верстате
44
Наингголан
23
Миеси
14
Валенсия
14
Валенсия
23
Миеси
7
Баликвиша
7
Фишер
7
Фишер
7
Баликвиша
9
Фрай
14
Янссен
14
Янссен
9
Фрай
33
Малинов
37
Мендиль
37
Мендиль
33
Малинов
10
Хольцхаушер
16
16
10
Хольцхаушер
9
Нсинги
9
Кухаревич
9
Кухаревич
9
Нсинги
23
Торстейнссон
6
Дом
6
Дом
23
Торстейнссон
15
Уедраого
5
5
15
Уедраого
Остались в запасе
Антверпен
Оуд-Хеверли
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Антверпен - Оуд-Хеверли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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