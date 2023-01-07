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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Гент
Антверпен - Гент: обзор матча 07 января 2023
Антверпен
07.01.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Гент
10'
М. Баликвиша
64'
В. Янссен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Гент
78'
Замена
Нуриу
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Янссен
77'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
М. Баликвиша
74'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Ю. Эккеленкамп
74'
69'
Замена
М. Самуас
️️️️
Б. Годо
69'
Замена
М. Самуас
️️️️
Ж. де Сар
69'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
Желтая карточка
Й. Батай
68'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Янссен
64'
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
56'
44'
Желтая карточка
П. Нарди
35'
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
ГОЛ! 1:0!
М. Баликвиша
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
77
Бруни Нсимба
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-2-3-1
1
Бутез
13
Авила
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Стенгс
14
Янссен
4-4-1-1
1
Нарди
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
4
де Сар
24
Кумс
17
Юлсагер
20
Хонг
7
Салах
99
Кюйперс
32
Эккеленкамп
18
Геркенс
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
14
Янссен
9
Фрай
9
Фрай
14
Янссен
7
Баликвиша
77
Нсимба
77
Нсимба
7
Баликвиша
17
Юлсагер
25
Нуриу
25
Нуриу
17
Юлсагер
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
4
де Сар
18
Самуас
18
Самуас
4
де Сар
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
Остались в запасе
Антверпен
Гент
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Антверпен - Гент
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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