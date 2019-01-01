Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаэль Хефеле - статистика

Завершил карьеру
1 сентября 1990 (36), Плаффенхофен
#44 | Защитник
192 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
3 : 3
26.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.12.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 0
17.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
08.12.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Астон Вилла
5 : 5
28.11.2018
Ноттингем Форест
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
0 : 2
24.11.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
10.11.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
03.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
20.10.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
03.10.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 2
29.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 0
15.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
2 : 1
01.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
35'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
25.08.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
12
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+