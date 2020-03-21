Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дани Шахин - статистика

Завершил карьеру
9 июля 1989 (37), Донецк
#9 | Нападающий
187 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 0
21.03.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.03.2015
Фрайбург
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0 : 1
07.03.2015
Вердер
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1 : 0
28.02.2015
Фрайбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
21.02.2015
Хоффенхайм
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
0 : 2
15.02.2015
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
0 : 3
07.02.2015
Боруссия Д
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
1 : 0
03.02.2015
Фрайбург
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
4 : 1
31.01.2015
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 0
16.12.2014
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0 : 0
13.12.2014
Гамбург
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Падерборн
1 : 1
06.12.2014
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
1 : 4
28.11.2014
Штутгарт
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
2 : 2
22.11.2014
Фрайбург
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2014
Шальке-04
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
0 : 1
02.11.2014
Фрайбург
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
0 : 0
31.08.2014
Боруссия М
1' - 58'
10'
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
1
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
12
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+