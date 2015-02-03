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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 03 февраля 2015
Боруссия М
03.02.2015, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
23'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Б. Хргота
85'
82'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Н. Петерсен
79'
Замена
М. Филипп
️️️️
Ф. Клаус
Замена
Т. Азар
️️️️
П. Херрманн
78'
68'
Желтая карточка
М. Торрехон
Желтая карточка
Г. Джака
61'
55'
Желтая карточка
О. Сорг
Замена
А. Домингес
️️️️
М. Штранцль
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Б. Хргота
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
4
Корб
39
Штранцль
34
Джака
23
Крамер
19
Джонсон
7
Херрманн
10
Хргота
10
Крузе
3-2-4-1
1
Бюрки
25
Сорг
21
Хен
3
Торрехон
7
Шмид
30
Гюнтер
16
Дарида
30
Клаус
8
Франтц
17
Дели
18
Петерсен
39
Штранцль
18
Домингес
18
Домингес
39
Штранцль
10
Хргота
4
Брауверс
4
Брауверс
10
Хргота
7
Херрманн
9
Азар
9
Азар
7
Херрманн
18
Петерсен
9
Шахин
9
Шахин
18
Петерсен
30
Клаус
26
Филипп
26
Филипп
30
Клаус
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Боруссия-Парк
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