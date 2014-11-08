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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 08 ноября 2014
Фрайбург
08.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
22'
К. Гюнтер
69'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Замена
К. Геде
️️️️
А. Мехмеди
89'
73'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Я. Кирхгофф
Замена
М. Франтц
️️️️
С. Керк
73'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шмид
69'
Замена
Д. Шахин
️️️️
С. Фрайс
67'
65'
Желтая карточка
К. Боатенг
57'
Желтая карточка
Б. Хеведес
57'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
С. Сэм
46'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
С. Фрайс
42'
37'
Желтая карточка
Д. Аого
ГОЛ! 1:0!
К. Гюнтер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
3-3-3-1
1
Бюрки
7
Шмид
3
Торрехон
23
Митрович
30
Гюнтер
27
Хефлер
27
Ритер
16
Дарида
37
Керк
9
Фрайс
14
Мехмеди
4-2-1-1-2
1
Ферманн
2
Учида
3
Аого
27
Кирхгофф
5
Хеведес
6
Хегер
33
Нойштедтер
33
Сэм
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
9
Фрайс
9
Шахин
9
Шахин
9
Фрайс
37
Керк
8
Франтц
8
Франтц
37
Керк
14
Мехмеди
31
Геде
31
Геде
14
Мехмеди
27
Кирхгофф
10
Барнетта
10
Барнетта
27
Кирхгофф
7
Майер
27
Боатенг
27
Боатенг
7
Майер
33
Сэм
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
33
Сэм
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
1
Себастьян Милиц
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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