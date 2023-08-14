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Саутгемптон
Джеймс Уорд-Проус
Новости
€ 5 млн
Джеймс Уорд-Проус - новости
Саутгемптон
1 ноября 1994 (31), Саутгемптон
#30 | Полузащитник
173 см | 66 кг
Англия
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Трансферы
Фото
«Вест Хэм» за 30 миллионов купил лучшего исполнителя штрафных ударов в АПЛ
2023.08.14 11:21
2
Фото
Определен лучший игрок топ-5 лиг Европы последних 10 лет по проценту реализации штрафных
2023.02.19 16:04
2
Фото
Определен лидер топ-5 лиг Европы по голам со штрафных в 2022 году
2023.01.04 11:27
Названы претенденты на звание игрока сезона в АПЛ
2022.05.13 13:31
Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии; Рэшфорд, Маунт, Шоу и Уорд-Проус отзаявлены
2021.11.08 19:57
Фото
Уорд-Проус – лидер АПЛ в 2020 году по пройденной дистанции. Он пробежал 396 километров
2021.01.03 12:37
Бруну Фернандеш, Чилвел и Грилиш – среди номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре
2020.12.04 17:59
АПЛ. «Саутгемптон» крупно выиграл у «Лестера»
2017.01.22 16:51
7
Форстер и Уорд-Проус продлили контракты с «Саутгемптоном»
2016.05.13 14:48
Главные новости
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
8
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
12
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
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