Определен лучший игрок топ-5 лиг Европы последних 10 лет по проценту реализации штрафных

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проус – самый эффективный исполнитель штрафных последних десяти лет среди топ-5 лиг Европы. Он реализовал более 15 процентов своих ударов.

Всего с ноября 2013 года (когда он впервые реализовал штрафной в чемпионате) у Уорд-Проуса 17 забитых ударов со штрафного. Больше за этот период только у Лионеля Месси (31).

За всю историю АПЛ только один игрок забил больше штрафных – Дэвид Бекхэм (18).

28-летний Уорд-Проус стоит 35 миллионов евро.

Он в «Саутгемптоне» с 2012 года.

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