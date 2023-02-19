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    Определен лучший игрок топ-5 лиг Европы последних 10 лет по проценту реализации штрафных

    Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проус – самый эффективный исполнитель штрафных последних десяти лет среди топ-5 лиг Европы. Он реализовал более 15 процентов своих ударов.

    Всего с ноября 2013 года (когда он впервые реализовал штрафной в чемпионате) у Уорд-Проуса 17 забитых ударов со штрафного. Больше за этот период только у Лионеля Месси (31).

    • За всю историю АПЛ только один игрок забил больше штрафных – Дэвид Бекхэм (18).
    • 28-летний Уорд-Проус стоит 35 миллионов евро.
    • Он в «Саутгемптоне» с 2012 года.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Сегодня, 16:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2715

      BlackMurder 2 часа назад

      Футбол меняется, все меняется, тем более всякие Вары и тд щас вмазали, дунешь удалят

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