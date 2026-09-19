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Саутгемптон
Джеймс Уорд-Проус
Статистика
€ 5 млн
Джеймс Уорд-Проус - статистика
Саутгемптон
1 ноября 1994 (31), Саутгемптон
#30 | Полузащитник
173 см | 66 кг
Англия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рексхэм
2 : 1
19.09.2026
Саутгемптон
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Саутгемптон
4 : 1
12.09.2026
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Саутгемптон
3 : 1
08.09.2026
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Линкольн
1 : 1
05.09.2026
Саутгемптон
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Саутгемптон
5 : 1
29.08.2026
Миллуолл
46' - 90'
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Вест Хэм
1
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Вест Хэм
3 : 1
08.08.2026
Портсмут
75' - 90'
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