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Александр Каляшин - статистика

Завершил карьеру
24 января 1995 (31)
#8 | Защитник
182 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо (мол)
21
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 0
28.04.2016
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
ЦСКА (мол)
0 : 4
23.04.2016
Динамо (мол)
1' - 80'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Динамо (мол)
4 : 1
16.04.2016
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Рубин (мол)
1 : 3
08.04.2016
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Уфа (мол)
0 : 2
18.03.2016
Динамо (мол)
1' - 32'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Динамо (мол)
0 : 2
13.03.2016
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Урал (мол)
1 : 6
06.03.2016
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Динамо (мол)
1 : 3
03.12.2015
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Динамо (мол)
3 : 1
29.11.2015
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Мордовия (мол)
1 : 2
21.11.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Ростов (мол)
1 : 0
01.11.2015
Динамо (мол)
1' - 63'
Россия. Молодежное первенство,
Амкар (мол)
1 : 1
16.10.2015
Динамо (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Динамо (мол)
4 : 1
03.10.2015
ЦСКА (мол)
1' - 70'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
12.09.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Динамо (мол)
1 : 2
28.08.2015
Уфа (мол)
1' - 81'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ахмат (мол)
2 : 0
20.08.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Динамо (мол)
2 : 1
15.08.2015
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Анжи (мол)
0 : 2
07.08.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
01.08.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
14'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Динамо (мол)
3 : 0
24.07.2015
Мордовия (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Зенит (мол)
1 : 0
18.07.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
84'
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