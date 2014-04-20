Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тарас Лазарович - статистика

Завершил карьеру
22 апреля 1982 (44)
#27 | Нападающий
175 см | 71 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
20.04.2014
Металлист
1' - 74'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлург
0 : 1
16.04.2014
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Днепр
1 : 0
12.04.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
1 : 0
28.03.2014
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо К
4 : 0
22.03.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Металлург
0 : 3
16.03.2014
Шахтер
77' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
2 : 0
01.12.2013
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Металлург
1 : 1
22.11.2013
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Мариуполь
3 : 1
08.11.2013
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Металлург
0 : 0
26.10.2013
Металлург
72' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Ворскла
2 : 1
19.10.2013
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Металлург
1 : 3
05.10.2013
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлист
3 : 2
29.09.2013
Металлург
1' - 28'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Таврия
3 : 1
30.08.2013
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
1 : 2
25.08.2013
Динамо К
84' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Шахтер
2 : 0
18.08.2013
Металлург
86' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Говерла
1 : 1
03.08.2013
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлург
3 : 0
27.07.2013
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Заря
0 : 0
22.07.2013
Металлург
79' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Металлург
0 : 1
13.07.2013
Мариуполь
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+