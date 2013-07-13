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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 13 июля 2013
Металлург
13.07.2013, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Мариуполь
20'
Р. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
90'
+1
Замена
А. Довгий
️️️️
А. Полянский
84'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
В. Федотов
Желтая карточка
Жуниор
45'
+3
Желтая карточка
И. Коротецкий
41'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фомин
16'
Желтая карточка
И. Ордец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
4
Матеус
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-1-1-1-2
12
Грдличка
13
Коротецкий
4
Тейку
39
Опанасенко
5
Нестеров
14
Гавриш
42
Писоцкий
10
Жуниор
21
Штурко
9
Рудыка
4-1-1-1
12
Худжамов
2
Полянский
18
Ордец
32
Ищенко
5
Путивцев
92
Емельянов
19
Федотов
19
Фомин
19
Федотов
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
19
Федотов
2
Полянский
6
Довгий
6
Довгий
2
Полянский
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
4
Матеус
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
93
Иван Цюпа
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
4
Матеус
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
93
Иван Цюпа
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Мариуполь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Мариуполь
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2015.11.30 04:43
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2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
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