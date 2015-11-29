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Дмитрий Голубов
Статистика
Дмитрий Голубов - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1985 (41)
#85 | Нападающий
178 см | 71 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
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Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тосно
3 : 1
29.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Арсенал
1 : 2
25.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Зенит-2
0 : 0
21.11.2015
Томь
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Байкал
1 : 2
15.11.2015
Томь
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0 : 0
08.11.2015
Факел
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
0 : 1
01.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
2 : 1
25.10.2015
Балтика
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
1 : 0
15.10.2015
Волга
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сокол
1 : 2
11.10.2015
Томь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 0
04.10.2015
СКА-Хабаровск
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
0 : 3
28.09.2015
Томь
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Томь
1 : 1
20.09.2015
Тюмень
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 2
14.09.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 1
07.09.2015
Волгарь
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
0 : 1
31.08.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
1 : 0
23.08.2015
Оренбург
70' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
4 : 0
17.08.2015
Армавир
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
3 : 2
10.08.2015
Тосно
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 3
03.08.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
2 : 3
27.07.2015
Зенит-2
1' - 58'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
2 : 1
20.07.2015
Байкал
1' - 71'
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