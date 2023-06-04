Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Ченбай - статистика

Завершил карьеру
6 ноября 1992 (33)
#21 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингулец
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 0
04.06.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Ингулец
0 : 1
14.04.2023
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ворскла
1 : 0
07.04.2023
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
1 : 2
01.04.2023
Ингулец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ингулец
2 : 1
11.03.2023
Металлист
1' - 67'
8'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Динамо К
0 : 2
04.03.2023
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ингулец
1 : 0
26.11.2022
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 0
21.11.2022
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Ингулец
1 : 2
17.11.2022
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
13.11.2022
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ингулец
1 : 0
08.11.2022
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
3 : 0
05.11.2022
Ингулец
1' - 46'
31'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Днепр-1
2 : 2
19.10.2022
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 0
07.10.2022
Ингулец
1' - 90'
57'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Ингулец
0 : 1
01.10.2022
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Ингулец
1 : 2
12.09.2022
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Черноморец
1 : 1
04.09.2022
Ингулец
1' - 90'
Главные новости
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
2
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
4
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+