Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мариз Саидов - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Мариз
    Отчество Диланович
    Фамилия Саидов
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 186
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 22 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2017 83' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    15.04.2017 77' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.04.2017 1' -28' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    31.03.2017 82' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    90'
    16.03.2017 76' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    04.12.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    01.12.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    26.11.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    19.11.2016 1' -83' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    04.11.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.10.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.10.2016 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    61'
    16.10.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.09.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    24.09.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    16.09.2016 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    09.09.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    44'
    27.08.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    18.08.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.08.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    06.08.2016 1' -69' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.07.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    • Читайте нас: 
    11