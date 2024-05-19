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Мехди Зеффан
Статистика
Мехди Зеффан - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1992 (34)
#2 | Защитник
174 см
Алжир | Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Кубок африканских наций 2019
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
23
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5 : 0
19.05.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Клермон
0 : 1
12.05.2024
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
4 : 1
04.05.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Клермон
4 : 1
28.04.2024
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
1 : 0
20.04.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
1 : 1
14.04.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 1
06.04.2024
Клермон
45' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Клермон
0 : 3
31.03.2024
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
2 : 1
17.03.2024
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1 : 0
10.03.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Клермон
1 : 5
02.03.2024
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
0 : 0
25.02.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 1
18.02.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
1 : 1
11.02.2024
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
1' - 72'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
2 : 1
17.12.2023
Клермон
1' - 57'
Франция. Лига 1, 15 тур
Клермон
0 : 0
10.12.2023
Лилль
1' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
3 : 0
03.12.2023
Клермон
1' - 72'
70'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
68' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Клермон
0 : 3
25.11.2023
Ланс
86' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
1 : 0
12.11.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 0
05.11.2023
Клермон
82' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 2
22.10.2023
Клермон
84' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Клермон
0 : 0
30.09.2023
ПСЖ
84' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
2 : 1
24.09.2023
Клермон
73' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Клермон
0 : 1
17.09.2023
Нант
1' - 62'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 2
03.09.2023
Клермон
1' - 64'
Франция. Лига 1, 3 тур
Клермон
0 : 1
27.08.2023
Метц
1' - 79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
2 : 0
20.08.2023
Клермон
1' - 72'
Франция. Лига 1, 1 тур
Клермон
2 : 4
13.08.2023
Монако
1' - 80'
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