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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лилль
Клермон - Лилль: обзор матча 10 декабря 2023
Клермон
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лилль
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Языджи
Замена
Й. Маньин
️️️️
Й. Гастьен
86'
Желтая карточка
М. Зеффан
82'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Э. Рашани
78'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Г. Кюи
78'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
Д. Аллевина
70'
70'
Замена
Исмаили
️️️️
Г. Гудмундссон
70'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
Желтая карточка
Э. Рашани
68'
33'
Желтая карточка
Л. Йоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
(К)
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
2
Abdellah Baallal
ЦФ
Лилль
1
Lisandru Olmeta
ВР
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
32
Айюб Буадди
АП
4-1-2-2-1
1
Мори
30
Боржес
36
Сейду
3
Пельмар
2
Зеффан
25
Гастьен
26
Аллевина
8
Кейта
19
Рашани
70
Чам
99
Кюи
4-3-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
15
Йоро
4
Александро
3
Гудмундссон
7
Гомес
6
Бенталеб
21
Андре
11
Жегрова
5
Кабелла
15
Дэвид
25
Гастьен
6
Маньин
6
Маньин
25
Гастьен
19
Рашани
91
Бела
91
Бела
19
Рашани
26
Аллевина
98
Бутобба
98
Бутобба
26
Аллевина
99
Кюи
11
Николсон
11
Николсон
99
Кюи
3
Гудмундссон
31
Исмаили
31
Исмаили
3
Гудмундссон
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
Остались в запасе
Клермон
Лилль
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
2
Abdellah Baallal
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Lisandru Olmeta
ВР
16
Адам Якубек
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
2
Abdellah Baallal
ЦФ
Остались в запасе
1
Lisandru Olmeta
ВР
16
Адам Якубек
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Клермон - Лилль
2
3
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
4
Количество передач
235
233
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.35
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
Новости команд
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