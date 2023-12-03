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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Клермон
Брест - Клермон: обзор матча 03 декабря 2023
Брест
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Клермон
20'
Р. дель Кастильо (П)
34'
М. Лаж
51'
Р. дель Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Клермон
Замена
М. Сатриано
️️️️
С. Мунье
85'
81'
Замена
Й. Армугом
️️️️
Ш. Умар Конате
Замена
А. Лебе
️️️️
М. Лаж
78'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Камара
78'
72'
Замена
Х. Кейта
️️️️
М. Гоналон
72'
Замена
А. Пельмар
️️️️
М. Зеффан
70'
Желтая карточка
М. Зеффан
Замена
К. Думбия
️️️️
У. Маньетти
67'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Р. дель Кастильо
67'
62'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ш. Николсон
62'
Замена
М. Чам
️️️️
Э. Рашани
ГОЛ! 3:0!
Р. дель Кастильо
Пас отдал
М. Камара
51'
Желтая карточка
Б. Локо
44'
ГОЛ! 2:0!
М. Лаж
Пас отдал
С. Мунье
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. дель Кастильо
20'
19'
Желтая карточка
Ш. Умар Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
98
Билал Бутобба
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
11
Камори Думбия
АП
9
Аксель Камблан
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
92
Айман Маурер
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
2
Abdellah Baallal
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
2
Локо
3
Брассье
5
Шардонне
70
Лала
45
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
28
Лаж
9
Мунье
4-2-1-2-1
1
Мори
2
Зеффан
25
Конате
5
Кофрие
30
Боржес
25
Гоналон
6
Маньин
26
Аллевина
98
Бутобба
19
Рашани
11
Николсон
45
Камара
8
Мартен
8
Мартен
45
Камара
28
Лаж
10
Лебе
10
Лебе
28
Лаж
8
Маньетти
11
Думбия
11
Думбия
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
9
Мунье
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Мунье
25
Конате
31
Армугом
31
Армугом
25
Конате
2
Зеффан
3
Пельмар
3
Пельмар
2
Зеффан
25
Гоналон
8
Кейта
8
Кейта
25
Гоналон
19
Рашани
70
Чам
70
Чам
19
Рашани
11
Николсон
99
Кюи
99
Кюи
11
Николсон
Остались в запасе
Брест
Клермон
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Эрик Руа
16
Массамба Н'Диайе
ВР
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
2
Abdellah Baallal
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Аксель Камблан
АП
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
2
Abdellah Baallal
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Брест - Клермон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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