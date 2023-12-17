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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Клермон
Марсель - Клермон: обзор матча 17 декабря 2023
Марсель
17.12.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
Клермон
26'
М. Мурильо
42'
А. Арит
58'
Д. Аллевина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Клермон
89'
Желтая карточка
М. Кофрие
Замена
П. Гуйе
️️️️
А. Арит
87'
83'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Г. Кюи
83'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Чам
Замена
А. Унаи
️️️️
Ж. Верету
72'
Замена
Витинья
️️️️
П. Обамеянг
72'
67'
Желтая карточка
А. Сейду
Замена
И. Сарр
️️️️
И. Ндиайе
59'
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Аллевина
Пас отдал
М. Чам
57'
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
М. Зеффан
57'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
49'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
ГОЛ! 2:0!
А. Арит
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Мурильо
Пас отдал
П. Обамеянг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
62
Мурильо
99
Мбемба
26
Балерди
6
Лоди
2
Жиго
17
Верету
19
Кондогбиа
7
Ндиайе
77
Арит
7
Обамеянг
3-3-1-2-1
1
Мори
36
Сейду
3
Пельмар
5
Кофрие
2
Зеффан
25
Гоналон
30
Боржес
8
Кейта
70
Чам
19
Рашани
99
Кюи
77
Арит
18
Гуйе
18
Гуйе
77
Арит
17
Верету
21
Унаи
21
Унаи
17
Верету
7
Ндиайе
7
Сарр
7
Сарр
7
Ндиайе
7
Обамеянг
9
Витинья
9
Витинья
7
Обамеянг
2
Зеффан
25
Конате
25
Конате
2
Зеффан
19
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
19
Рашани
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
70
Чам
98
Бутобба
98
Бутобба
70
Чам
99
Кюи
11
Николсон
11
Николсон
99
Кюи
Остались в запасе
Марсель
Клермон
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Марсель - Клермон
3
Всего ударов по воротам
12
0
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
5
4
Количество передач
293
269
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.14
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Велодром
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