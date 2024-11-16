Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Шоркин - статистика

Нефтехимик
3 сентября 1990 (36)
#16 | Защитник
187 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
16
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 2
16.11.2024
Арсенал
Был в запасе
Россия. Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 0
27.10.2024
Сокол
1' - 6'
Россия. Первая лига, 15 тур
Черноморец
0 : 0
19.10.2024
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. Первая лига, 14 тур
Нефтехимик
1 : 0
12.10.2024
Шинник
1' - 90'
Россия. Первая лига, 13 тур
Балтика
0 : 0
06.10.2024
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
2 : 1
29.09.2024
Родина
1' - 90'
87'
Россия. Первая лига, 11 тур
Нефтехимик
0 : 0
21.09.2024
Алания
1' - 90'
Россия. Первая лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
15.09.2024
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
08.09.2024
Енисей
1' - 90'
Россия. Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
0 : 0
01.09.2024
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 1
24.08.2024
Урал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Торпедо
2 : 1
17.08.2024
Нефтехимик
1' - 76'
47'
Россия. Первая лига, 5 тур
Арсенал
1 : 1
11.08.2024
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.08.2024
Ротор
1' - 90'
Россия. Первая лига, 3 тур
Чайка
4 : 0
28.07.2024
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
2 : 1
21.07.2024
Уфа
1' - 90'
87'
16'
Россия. Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
3 : 0
14.07.2024
Тюмень
1' - 90'
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
3
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+