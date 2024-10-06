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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нефтехимик
Балтика - Нефтехимик: обзор матча 06 октября 2024
Балтика
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Нефтехимик
90'
+4
Желтая карточка
А. Кахидзе
89'
Замена
С. Алиев
️️️️
С. Джамилов
84'
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Шильцов
Замена
Н. Титков
️️️️
В. Саусь
80'
Замена
Т. Аванесян
️️️️
И. Петров
80'
65'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
Желтая карточка
А. Мендель
61'
Замена
А. Фернандес
️️️️
В. Лисакович
57'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Х. Аппаев
57'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
С. Пряхин
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
99
Лисакович
14
Аппаев
4-1-3-2
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
7
Джамилов
10
Петров
59
Аванесян
59
Аванесян
10
Петров
17
Саусь
18
Титков
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Стадион:
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