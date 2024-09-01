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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Нефтехимик
КАМАЗ - Нефтехимик: обзор матча 01 сентября 2024
КАМАЗ
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Нефтехимик
Желтая карточка
Д. Хубаев
90'
+1
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
И. Козлов
86'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Апеков
74'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Р. Защепкин
74'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Абрамов
74'
74'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
К. Шильцов
Желтая карточка
Д. Маругин
64'
62'
Замена
С. Алиев
️️️️
М. Петров
Замена
Д. Тананеев
️️️️
Т. Кусяпов
45'
36'
Желтая карточка
М. Петров
Желтая карточка
Т. Кусяпов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
3-4-1-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
3
Маругин
4
Кусяпов
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Апеков
10
Защепкин
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
16
Шоркин
65
Толстопятов
6
Родин
73
Петров
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
7
Джамилов
11
Магомедов
4
Кусяпов
19
Тананеев
19
Тананеев
4
Кусяпов
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
6
Козлов
42
Кириллов
42
Кириллов
6
Козлов
10
Защепкин
2
Хубаев
2
Хубаев
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
10
Караев
11
Апеков
7
Шильцов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
7
Шильцов
73
Петров
9
Алиев
9
Алиев
73
Петров
Остались в запасе
КАМАЗ
Нефтехимик
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Владислав Харитонов (Казань)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
КАМАЗ
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