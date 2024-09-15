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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Нефтехимик
СКА-Хабаровск - Нефтехимик: обзор матча 15 сентября 2024
СКА-Хабаровск
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
28'
А. Симонян
90+2'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Нефтехимик
ГОЛ! 2:0!
Г. Гонгадзе
90'
+2
84'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Э. Валиахметов
82'
Желтая карточка
Э. Валиахметов
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Н. Першин
77'
74'
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Емельянов
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Р. Емельянов
70'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
К. Алиев
64'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Р. Гаджимурадов
64'
Желтая карточка
Н. Першин
62'
46'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
46'
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Шильцов
ГОЛ! 1:0!
А. Симонян
28'
17'
Желтая карточка
М. Ситдиков
Желтая карточка
Н. Поярков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
44
Журавлев
17
Покидышев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
3
Сагуткин
16
Шоркин
99
Емельянов
6
Родин
73
Петров
2
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
92
Емельянов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
92
Емельянов
46
Першин
40
Бавин
40
Бавин
46
Першин
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
17
Валиахметов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
17
Валиахметов
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
99
Емельянов
9
Першин
9
Першин
99
Емельянов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Сатурн
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