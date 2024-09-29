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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Родина
Нефтехимик - Родина: обзор матча 29 сентября 2024
Нефтехимик
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Родина
60'
С. Джамилов
87'
М. Шоркин
90+4'
Д. Шадринцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Родина
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
К. Морозов
90'
+5
Замена
Р. Голыбин
️️️️
Э. Валиахметов
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Шадринцев
Замена
С. Алиев
️️️️
С. Джамилов
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Шоркин
87'
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Шильцов
74'
68'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
А. Концевой
68'
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Бурлаков
62'
Замена
️️️️
М. Рядно
62'
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
М. Кане
ГОЛ! 1:0!
С. Джамилов
60'
59'
Замена
А. Сокол
️️️️
С. Кожедуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
4-1-3-2
66
Янович
24
Кахидзе
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Джамилов
7
Шильцов
3-2-3-2
1
Шакеров
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
38
Мусаев
36
Кане
7
Юшин
80
Концевой
11
Кожедуб
10
Рейна
28
Бурлаков
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
5
Морозов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
5
Морозов
17
Валиахметов
27
Голыбин
27
Голыбин
17
Валиахметов
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
36
Кане
15
Шадринцев
15
Шадринцев
36
Кане
11
Кожедуб
88
Сокол
88
Сокол
11
Кожедуб
28
Бурлаков
30
Данилин
30
Данилин
28
Бурлаков
80
Концевой
8
Маркитесов
8
Маркитесов
80
Концевой
Остались в запасе
Нефтехимик
Родина
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Нефтехимик - Родина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
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