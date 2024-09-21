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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Алания
Нефтехимик - Алания: обзор матча 21 сентября 2024
Нефтехимик
21.09.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
3-2-3-1-1
1
Голубев
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
16
Денисов
5
Морозов
99
Емельянов
73
Петров
2
Ситдиков
7
Джамилов
9
Першин
4-2-1-3
25
Солдатенко
5
Татаев
15
Плиев
19
Бутаев
45
Москаленчик
13
Засеев
8
Хугаев
6
Тарба
88
Чимези
23
Нафиков
18
Тобоев
Остались в запасе
Нефтехимик
Алания
66
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Нефтехимик - Алания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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