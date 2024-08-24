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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Урал
Нефтехимик - Урал: обзор матча 24 августа 2024
Нефтехимик
24.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Урал
74'
Р. Магомедов
59'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Урал
Желтая карточка
Д. Емельянов
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Е. Мосин
Желтая карточка
М. Першин
90'
+3
Замена
М. Першин
️️️️
С. Джамилов
89'
86'
Замена
Е. Мосин
️️️️
Ю. Железнов
ГОЛ! 1:1!
Р. Магомедов
74'
72'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Т. Маргасов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
72'
Пенальти не реализован!
С. Алиев
69'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
57'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Т. Аюпов
49'
Желтая карточка
Т. Аюпов
2'
Желтая карточка
А. Мамин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
99
Емельянов
73
Петров
2
Ситдиков
6
Родин
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-1-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
16
Итало
46
Мамин
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
97
Воронов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
7
Джамилов
9
Першин
9
Першин
7
Джамилов
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
34
Маргасов
22
Бевеев
22
Бевеев
34
Маргасов
8
Аюпов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
8
Аюпов
Остались в запасе
Нефтехимик
Урал
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Нефтехимик - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Евгений Рубцов (Нижний Новгород)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
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