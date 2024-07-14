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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Тюмень
Нефтехимик - Тюмень: обзор матча 14 июля 2024
Нефтехимик
14.07.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
24'
С. Алиев
37'
М. Петров
60'
С. Джамилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Тюмень
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
С. Джамилов
82'
79'
Замена
И. Петухов
️️️️
Д. Талалай
Замена
К. Морозов
️️️️
К. Шильцов
77'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
69'
65'
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Коротаев
ГОЛ! 3:0!
С. Джамилов
60'
46'
Замена
А. Бем
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 2:0!
М. Петров
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Алиев
24'
8'
Желтая карточка
М. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
3-4-2-1
66
Янович
16
Шоркин
65
Толстопятов
17
Валиахметов
73
Петров
6
Родин
99
Емельянов
2
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-3-1
16
Савин
2
Поройков
13
Петров
30
Шавлохов
44
Калугин
4
Кленкин
8
Талалай
32
Кулишев
10
Савинов
31
Ткачук
24
Коротаев
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
7
Джамилов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Джамилов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
13
Петров
72
Бем
72
Бем
13
Петров
8
Талалай
52
Петухов
52
Петухов
8
Талалай
24
Коротаев
12
Медведев
12
Медведев
24
Коротаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Тюмень
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Нефтехимик - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
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