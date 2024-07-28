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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Нефтехимик
Чайка - Нефтехимик: обзор матча 28 июля 2024
Чайка
28.07.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Нефтехимик
29'
М. Бамматгереев
41'
С. Библик
63'
Д. Янов
82'
В. Руденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Нефтехимик
ГОЛ! 4:0!
В. Руденко
82'
78'
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Емельянов
75'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Э. Валиахметов
74'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
К. Шильцов
Замена
А. Евдокимов
️️️️
А. Нестеров
68'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Янов
67'
ГОЛ! 3:0!
Д. Янов
63'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Пивоваров
57'
46'
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
Н. Толстопятов
ГОЛ! 2:0!
С. Библик
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Бамматгереев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Штепа
32
Пивоваров
2
Нестеров
45
Кармаев
2
Пелих
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
7
Хохлачев
77
Библик
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
16
Шоркин
6
Родин
99
Емельянов
73
Петров
2
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
2
Нестеров
99
Евдокимов
99
Евдокимов
2
Нестеров
13
Янов
7
Маляров
7
Маляров
13
Янов
65
Толстопятов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
65
Толстопятов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
17
Валиахметов
7
Шильцов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Шильцов
99
Емельянов
9
Першин
9
Першин
99
Емельянов
Остались в запасе
Чайка
Нефтехимик
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
1
Андрей Голубев
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Олег Козаченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Кирилл Морозов
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Чайка - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Андрей Зубов (Азов)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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