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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Сокол
Нефтехимик - Сокол: обзор матча 27 октября 2024
Нефтехимик
27.10.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Сокол
85'
Замена
А. Молодцов
️️️️
Д. Сасин
75'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Полубояринов
Желтая карточка
К. Морозов
66'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
К. Шильцов
65'
44'
Желтая карточка
Д. Иванов
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
М. Шоркин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-1-3-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
5
Морозов
99
Емельянов
73
Петров
2
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-2-2
13
Косаревский
77
Юзепчук
8
Дудиев
13
Иванов
51
Синяк
22
Чобанов
8
Капленко
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
16
Шоркин
3
Сагуткин
3
Сагуткин
16
Шоркин
7
Шильцов
11
Магомедов
11
Магомедов
7
Шильцов
77
Сасин
27
Молодцов
27
Молодцов
77
Сасин
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
Остались в запасе
Нефтехимик
Сокол
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Нефтехимик - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
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24.10.2026
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Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Владимир Карпович (Москва)
Инспектор:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Стадион:
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