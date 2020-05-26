Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Казаков - статистика

Завершил карьеру
22 февраля 1990 (36)
#51 | Вратарь
185 см | 70 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
2
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Ворскла
3 : 0
26.05.2013
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
2 : 1
18.05.2013
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Мариуполь
1 : 0
19.04.2013
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Ворскла
0 : 0
29.03.2013
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Динамо К
1 : 0
17.03.2013
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Карпаты
2 : 0
01.12.2012
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
24.11.2012
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Кривбасс
3 : 2
18.11.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Говерла
1 : 1
09.11.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Ворскла
1 : 0
04.11.2012
Арсенал
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
0 : 0
27.10.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Ворскла
5 : 0
21.10.2012
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Таврия
0 : 0
07.10.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Ворскла
1 : 0
30.09.2012
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлист
4 : 0
15.09.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Ворскла
2 : 2
02.09.2012
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Заря
1 : 1
24.08.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Ворскла
1 : 0
18.08.2012
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Шахтер
4 : 1
12.08.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Ворскла
0 : 1
05.08.2012
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Ворскла
3 : 1
28.07.2012
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
22.07.2012
Ворскла
1' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+