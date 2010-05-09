Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руслан Левига - статистика

Завершил карьеру
31 января 1983 (43)
| Нападающий
187 см | 79 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
28
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 30 тур
Черноморец
1 : 1
09.05.2010
Заря
75' - 90'
Чемпионат Украины, 29 тур
Металлург
1 : 0
05.05.2010
Черноморец
70' - 90'
Чемпионат Украины, 28 тур
Черноморец
0 : 2
01.05.2010
Металлист
78' - 90'
Чемпионат Украины, 27 тур
Шахтер
3 : 0
25.04.2010
Черноморец
1' - 46'
Чемпионат Украины, 26 тур
Черноморец
1 : 1
18.04.2010
Металлург
1' - 66'
54'
Чемпионат Украины, 25 тур
Говерла
1 : 1
15.04.2010
Черноморец
1' - 90'
Чемпионат Украины, 24 тур
Черноморец
0 : 0
10.04.2010
Ворскла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 23 тур
Карпаты
1 : 1
02.04.2010
Черноморец
1' - 90'
Чемпионат Украины, 22 тур
Черноморец
1 : 1
28.03.2010
Мариуполь
1' - 90'
Чемпионат Украины, 13 тур
Металлист
5 : 1
24.03.2010
Черноморец
59' - 90'
Чемпионат Украины, 21 тур
Днепр
3 : 1
20.03.2010
Черноморец
Был в запасе
Чемпионат Украины, 20 тур
Черноморец
3 : 1
13.03.2010
Кривбасс
85' - 90'
Чемпионат Украины, 18 тур
Черноморец
2 : 0
28.02.2010
Таврия
63' - 90'
Чемпионат Украины, 17 тур
Арсенал
2 : 0
12.12.2009
Черноморец
1' - 73'
Чемпионат Украины, 16 тур
Черноморец
0 : 1
05.12.2009
Динамо К
1' - 90'
Чемпионат Украины, 15 тур
Заря
0 : 1
29.11.2009
Черноморец
1' - 33'
Чемпионат Украины, 14 тур
Черноморец
0 : 0
22.11.2009
Металлург
1' - 90'
Чемпионат Украины, 12 тур
Черноморец
0 : 1
01.11.2009
Шахтер
1' - 84'
Чемпионат Украины, 11 тур
Металлург
2 : 0
24.10.2009
Черноморец
1' - 84'
Чемпионат Украины, 10 тур
Черноморец
2 : 0
17.10.2009
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 9 тур
Ворскла
0 : 0
04.10.2009
Черноморец
1' - 90'
Чемпионат Украины, 8 тур
Черноморец
1 : 1
27.09.2009
Карпаты
1' - 76'
Чемпионат Украины, 7 тур
Мариуполь
2 : 0
19.09.2009
Черноморец
1' - 59'
Чемпионат Украины, 6 тур
Черноморец
0 : 1
29.08.2009
Днепр
1' - 90'
Чемпионат Украины, 5 тур
Кривбасс
2 : 3
22.08.2009
Черноморец
1' - 71'
Чемпионат Украины, 3 тур
Таврия
2 : 1
31.07.2009
Черноморец
46' - 90'
80'
Чемпионат Украины, 2 тур
Черноморец
1 : 3
24.07.2009
Арсенал
55' - 90'
Чемпионат Украины, 1 тур
Динамо К
5 : 0
18.07.2009
Черноморец
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
5
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
3
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
7
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+