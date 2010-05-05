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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 05 мая 2010
Металлург
05.05.2010, среда, 20:00
Чемпионат Украины, 29 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
63'
Ч. Майкл Алози
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Ч. Майкл Алози
+3
+1
Замена
А. Пономарев
️️️️
О. Шандрук
Желтая карточка
О. Шандрук
Замена
Р. Левига
️️️️
П. Ребенок
Замена
В. Балашов
️️️️
В. Бондаренко
ГОЛ! 1:0!
Ч. Майкл Алози
Желтая карточка
А. Каськов
Замена
В. Карауш
️️️️
А. Нестеров
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
Е. Писоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
42
Евгений Писоцкий
ПП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
18
Сауседо Маурисио
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
0
Нарсисо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
36
Максим Воробей
ЦП
19
Василий Карауш
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-4-1-2
35
Коваль
4
Тейку
15
Вернидуб
27
Кривцов
5
Нестеров
28
Тигорев
27
Степаненко
14
Полевой
42
Писоцкий
30
Каськов
99
Алози
3-2-4-1
44
Паст
15
Шандрук
3
Лео Матос
14
Ващук
4
Гришко
2
Федорив
80
Мельник
82
Ребенок
81
Бондаренко
18
Маурисио
0
Нарсисо
5
Нестеров
19
Карауш
19
Карауш
5
Нестеров
99
Алози
8
Сидорчук
8
Сидорчук
99
Алози
42
Писоцкий
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
42
Писоцкий
15
Шандрук
0
Пономарев
0
Пономарев
15
Шандрук
82
Ребенок
0
Левига
0
Левига
82
Ребенок
81
Бондаренко
27
Балашов
27
Балашов
81
Бондаренко
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
36
Максим Воробей
ЦП
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Остались в запасе
36
Максим Воробей
ЦП
6
Алексей Моисеенко
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
Остались в запасе
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Андрей Баль
Статистика матча Металлург - Черноморец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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