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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 18 апреля 2010
Черноморец
18.04.2010, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 26 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
80'
Г. Пинедо
25'
М. Мгуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
Желтая карточка
Нарсисо
+1
Желтая карточка
Л. Матос
Замена
Ч. Танаса
️️️️
С. Кингсли
Замена
В. Колесниченко
️️️️
Г. Пинедо
ГОЛ! 1:1!
Г. Пинедо
Замена
Соарес
️️️️
М. Мгуни
Замена
Г. Пинедо
️️️️
Р. Левига
Желтая карточка
Р. Левига
Замена
В. Балашов
️️️️
Д. Владов
Замена
В. Боавентура
️️️️
Шина
ГОЛ! 0:1!
М. Мгуни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
8
Дмитрий Владов
ЦП
18
Сауседо Маурисио
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
0
Нарсисо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Густаво Пинедо
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
3-2-4-1
44
Паст
3
Лео Матос
15
Шандрук
4
Гришко
2
Федорив
0
Пономарев
8
Владов
0
Левига
82
Ребенок
18
Маурисио
0
Нарсисо
3-2-3-2
1
Непогодов
4
Прийма
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
9
Шина
22
Мхитарян
11
Годин
16
Янков
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
Пинедо
0
Колесниченко
0
Колесниченко
Пинедо
0
Левига
0
Пинедо
0
Пинедо
0
Левига
8
Владов
27
Балашов
27
Балашов
8
Владов
9
Шина
98
Боавентура
98
Боавентура
9
Шина
27
Мгуни
17
Соарес
17
Соарес
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
22
Танаса
22
Танаса
39
Санни Кингсли
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
80
Виктор Мельник
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Главный тренер
Андрей Баль
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
80
Виктор Мельник
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Черноморец - Металлург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Спартак
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