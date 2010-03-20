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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Черноморец
Днепр - Черноморец: обзор матча 20 марта 2010
Днепр
20.03.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 21 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
3'
А. Русол
64'
С. Назаренко
75'
Е. Селезнев
74'
С. Назаренко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Черноморец
Желтая карточка
В. Денисов
Желтая карточка
Л. Матос
ГОЛ! 3:1!
Е. Селезнев
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Назаренко
Замена
Нарсисо
️️️️
В. Балашов
Замена
О. Феррейра
️️️️
М. Калиниченко
ГОЛ! 2:0!
С. Назаренко
Замена
С. Кравченко
️️️️
П. Пашаев
Замена
А. Диденко
️️️️
В. Колесниченко
Замена
Е. Селезнев
️️️️
С. Самодин
Желтая карточка
Д. Гришко
Замена
Р. Максимюк
️️️️
В. Федорив
13'
Желтая карточка
В. Бондаренко
ГОЛ! 1:0!
А. Русол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
18
Сауседо Маурисио
ЦП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Андрей Баль
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Алексей Белик
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
3
Сергей Мельник
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
0
Руслан Левига
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
0
Нарсисо
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Лаштувка
20
Пашаев
16
Русол
14
Чеберячко
29
Денисов
25
Холек
25
Калиниченко
29
Ротань
9
Назаренко
22
Коноплянка
22
Самодин
3-2-4-1
44
Паст
15
Шандрук
3
Лео Матос
14
Ващук
4
Гришко
2
Федорив
0
Колесниченко
82
Ребенок
81
Бондаренко
18
Маурисио
27
Балашов
25
Калиниченко
18
Феррейра
18
Феррейра
25
Калиниченко
20
Пашаев
14
Кравченко
14
Кравченко
20
Пашаев
22
Самодин
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Самодин
27
Балашов
0
Нарсисо
0
Нарсисо
27
Балашов
2
Федорив
15
Максимюк
15
Максимюк
2
Федорив
0
Колесниченко
9
Диденко
9
Диденко
0
Колесниченко
Остались в запасе
Днепр
Черноморец
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
21
Алсидес
ПЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
3
Сергей Мельник
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
0
Руслан Левига
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
Главный тренер
Андрей Баль
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
16
Денис Шелихов
ВР
21
Алсидес
ПЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
Остались в запасе
3
Сергей Мельник
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
0
Руслан Левига
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Андрей Баль
Статистика матча Днепр - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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