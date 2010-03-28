Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Мариуполь
Черноморец - Мариуполь: обзор матча 28 марта 2010
Черноморец
28.03.2010, воскресенье, 15:00
Чемпионат Украины, 22 тур
1 : 1
Завершен
Мариуполь
3'
В. Балашов
39'
А. Пуканыч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Мариуполь
+2
Желтая карточка
В. Мельник
+1
Замена
️️️️
А. Касьян
Замена
И. Козориз
️️️️
К. Ярошенко
Замена
В. Мельник
️️️️
Нарсисо
Замена
А. Диденко
️️️️
В. Балашов
Замена
П. Ребенок
️️️️
С. Маурисио
ГОЛ! 1:1!
А. Пуканыч
Замена
А. Савин
️️️️
А. Яценко
ГОЛ! 1:0!
В. Балашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
18
Сауседо Маурисио
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
0
Нарсисо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
14
Артем Савин
ПЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
0
Антон Гай
ЦП
0
Андрей Григорик
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
3-2-3-1-1
1
Руденко
3
Лео Матос
14
Ващук
4
Гришко
2
Федорив
15
Шандрук
18
Маурисио
81
Бондаренко
0
Левига
27
Балашов
0
Нарсисо
3-2-3-2
1
Романенко
6
Кашевский
3
Самусевас
4
Мельник
24
Чучман
51
Яценко
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
19
Касьян
18
Маурисио
82
Ребенок
82
Ребенок
18
Маурисио
0
Нарсисо
80
Мельник
80
Мельник
0
Нарсисо
27
Балашов
9
Диденко
9
Диденко
27
Балашов
99
Ярошенко
56
Козориз
56
Козориз
99
Ярошенко
51
Яценко
14
Савин
14
Савин
51
Яценко
Остались в запасе
Черноморец
Мариуполь
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Владимир Колесниченко
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Андрей Баль
5
Витаутас Лукша
ЦП
0
Антон Гай
ЦП
0
Андрей Григорик
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Владимир Колесниченко
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
Остались в запасе
5
Витаутас Лукша
ЦП
0
Антон Гай
ЦП
0
Андрей Григорик
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
Главный тренер
Андрей Баль
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Черноморец - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Мариуполь
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+