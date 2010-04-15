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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Черноморец
Говерла - Черноморец: обзор матча 15 апреля 2010
Говерла
15.04.2010, четверг, 17:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
83'
Е. Лисицын
72'
В. Ващук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Черноморец
Желтая карточка
В. Микуляк
+2
Замена
П. Ребенок
️️️️
Нарсисо
ГОЛ! 1:1!
Е. Лисицын
Замена
Е. Лисицын
️️️️
Гомес
Желтая карточка
А. Малыгин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Ващук
Замена
С. Алексеев
️️️️
Ч. Невуче
Замена
В. Балашов
️️️️
В. Бондаренко
Замена
В. Микуляк
️️️️
А. Иванов
Красная карточка
Леандро
11'
Желтая карточка
М. Райчевич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
27
Гомес
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
0
Алексей Иванов
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
8
Дмитрий Владов
ЦП
18
Сауседо Маурисио
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
0
Нарсисо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
4
Евгений Лисицын
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Бабенко
6
Малыгин
77
Комарницкий
23
Болохан
29
Леандро
27
Гомес
7
Райчевич
8
Тришович
0
Иванов
25
Давыдов
10
Невуче
3-2-4-1
44
Паст
15
Шандрук
3
Лео Матос
14
Ващук
4
Гришко
2
Федорив
18
Маурисио
81
Бондаренко
0
Левига
8
Владов
0
Нарсисо
27
Гомес
4
Лисицын
4
Лисицын
27
Гомес
0
Иванов
13
Микуляк
13
Микуляк
0
Иванов
10
Невуче
27
Алексеев
27
Алексеев
10
Невуче
0
Нарсисо
82
Ребенок
82
Ребенок
0
Нарсисо
81
Бондаренко
27
Балашов
27
Балашов
81
Бондаренко
Остались в запасе
Говерла
Черноморец
73
Андрей Михайлов
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
20
Богдан Хауши
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Остались в запасе
73
Андрей Михайлов
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
20
Богдан Хауши
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Статистика матча Говерла - Черноморец
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
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