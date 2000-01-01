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    Евгений Лисицын

    Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Лисицын
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Луганск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июля 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 71
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