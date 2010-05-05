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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Таврия
Говерла - Таврия: обзор матча 05 мая 2010
Говерла
05.05.2010, среда, 19:30
Чемпионат Украины, 29 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
47'
И. Матяж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Таврия
Вторая желтая
А. Малыгин
Замена
Ч. Невуче
️️️️
А. Бойко
Замена
С. Зелди
️️️️
М. Сирота
Желтая карточка
С. Джуричич
Желтая карточка
В. Болохан
Замена
А. Донец
️️️️
Е. Луценко
Замена
С. Алексеев
️️️️
Леандро
Замена
Л. Идахор
️️️️
А. Ковпак
Желтая карточка
А. Малыгин
Желтая карточка
В. Микуляк
Желтая карточка
И. Матяж
ГОЛ! 0:1!
И. Матяж
Замена
А. Иванов
️️️️
Е. Лисицын
Желтая карточка
А. Бойко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
4
Евгений Лисицын
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
2
Игорь Андроник
ЦЗ
14
Игорь Малыш
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
0
Алексей Иванов
ЦФ
Таврия
1
Вадим Деонас
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
8
Сергей Зелди
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Надь
26
Шендрик
6
Малыгин
77
Комарницкий
23
Болохан
29
Леандро
4
Лисицын
7
Райчевич
13
Микуляк
25
Давыдов
2-5-3
1
Старцев
6
Джуричич
80
Корнев
15
Луценко
84
Голайдо
20
Матяж
2
Галюза
18
Сирота
20
Гигиадзе
39
Ковпак
10
Фещук
65
Бойко
10
Невуче
10
Невуче
65
Бойко
29
Леандро
27
Алексеев
27
Алексеев
29
Леандро
4
Лисицын
0
Иванов
0
Иванов
4
Лисицын
18
Сирота
8
Зелди
8
Зелди
18
Сирота
15
Луценко
3
Донец
3
Донец
15
Луценко
39
Ковпак
11
Идахор
11
Идахор
39
Ковпак
Остались в запасе
Говерла
Таврия
2
Игорь Андроник
ЦЗ
14
Игорь Малыш
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
1
Вадим Деонас
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
2
Игорь Андроник
ЦЗ
14
Игорь Малыш
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
Остались в запасе
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
1
Вадим Деонас
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Статистика матча Говерла - Таврия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
Таврия
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2023.04.11 17:36
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2022.03.02 15:22
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Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
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