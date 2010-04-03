Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Говерла
Днепр - Говерла: обзор матча 03 апреля 2010
Днепр
03.04.2010, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 23 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
49'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Говерла
Замена
С. Самодин
️️️️
Е. Селезнев
+2
Желтая карточка
П. Пашаев
Замена
П. Пашаев
️️️️
С. Назаренко
Замена
С. Алексеев
️️️️
А. Малыгин
Желтая карточка
Ч. Невуче
Замена
Е. Лисицын
️️️️
А. Тришович
Желтая карточка
А. Малыгин
Замена
Ч. Невуче
️️️️
В. Микуляк
ГОЛ! 1:0!
М. Калиниченко
Желтая карточка
О. Феррейра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
7
Мирко Райчевич
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
0
Алексей Иванов
ЦФ
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
4
Евгений Лисицын
ЦП
14
Игорь Малыш
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
4-4-1-1
27
Лаштувка
29
Денисов
16
Русол
14
Чеберячко
3
Лобжанидзе
18
Феррейра
9
Назаренко
25
Калиниченко
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
3-2-1-2-2
22
Бабенко
29
Леандро
77
Комарницкий
6
Малыгин
65
Бойко
20
Хауши
7
Райчевич
13
Микуляк
8
Тришович
0
Иванов
25
Давыдов
9
Назаренко
20
Пашаев
20
Пашаев
9
Назаренко
11
Селезнев
22
Самодин
22
Самодин
11
Селезнев
8
Тришович
4
Лисицын
4
Лисицын
8
Тришович
13
Микуляк
10
Невуче
10
Невуче
13
Микуляк
6
Малыгин
27
Алексеев
27
Алексеев
6
Малыгин
Остались в запасе
Днепр
Говерла
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
9
Алексей Белик
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
14
Игорь Малыш
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
9
Алексей Белик
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Остались в запасе
14
Игорь Малыш
ЦП
18
Владимир Браила
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Днепр - Говерла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Говерла
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+